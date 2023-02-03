По уголовной статье осудили жителя Салехарда, разбившего остановку

В Салехарде по уголовной статье осудили молодого мужчину, который разбил остановку. Его отправят на обязательные работы. Подробности рассказывают в прокуратуре ЯНАО 3 февраля 2023 года.

Инцидент произошел в июне 2022 года.

Осужденному 21 год.



«Молодой человек разбил стекло павильона общественного транспорта «Золотая рыбка» в Салехарде, чем доставил неудобства местным жителям, пользующимся общественным транспортом, и причинил материальный ущерб муниципальному образованию. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание 160 часов обязательных работ»,– уточнили в надзорной инстанции.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления – вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Салехард, Наталья Ефремова

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