Депутат Заксобрания Ямала Гордиенко покинул пост главврача «скорой помощи»

Главврач станции «скорой помощи» Ноябрьска, депутат Заксобрания Ямала Виктор Гордиенко покинул пост. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«Наступил мой последний рабочий день в статусе сотрудника скорой помощи Ноябрьска, главного врача станции. Двадцать пять лет в службе «03» пролетели как один миг...и хочу заметить – миг этот был прекрасен) Я искренне благодарен коллективу ССМП – мы сумели стать настоящей командой, и многие проекты решались только благодаря вашему умению работать в коллективе. Мы вместе сумели статус скорой помощи Ноябрьска поднять до уровня, когда в каждом жителе города есть уверенность, что по первому зову приедут профессионалы, и сделают для спасения жизни все возможное … а часто и невозможное», – написал управленец.

Он подчеркнул, что остаётся депутатом.

«Конечно, я не прощаюсь с Ноябрьском. Как депутат Законодательного Собрания ЯНАО я буду по прежнему рядом с вами, с вашими проблемами и вместе мы их будем решать. Кроме того, не останусь я в стороне и от развития первой помощи в округе и конечно, Ноябрьске. Ну, а статус «пенсионер», надеюсь, позволит мне почаще видеть подрастающего внука)», – добавил г-н Гордиенко.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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