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Вторник, 11 июня 2024, 11:51 мск

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Станцию «скорой помощи» в Ноябрьске возглавила новый главврач

фото – сайт ССМП Ноябрьск

В Ноябрьске назначен новый главврач станции скорой помощи – Олеся Кравченко.
Как сообщили в медучреждении, на «скорой» она работает с 2014 года в должности врача.
«Кроме работы в направлении «скорая помощь» Олеся Кравченко активно развивает обучение первой помощи, является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения округа по данному направлению»,– говорится в сообщении.

До конца 2022 года ССМП Ноябрьска возглавлял депутат ЗС Виктор Гордиенко.

После этого и.о. была Мария Иванова.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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