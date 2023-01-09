Следователи проверят, почему жители Нового Уренгоя замерзают в своих квартирах

Следователи изучат работу новоуренгойских чиновников и управляющих компаний после жалоб горожан на холод в квартирах. Об этом сообщает следственное управление СК Ямала 9 января 2023 года. Ранее жалобы на ледяные стены и низкую температуры в домах появились в соцсетях. В том числе, в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» «Вк» горожане указали несколько адресов.

«Советский 5/1 подъезд 3 полы ледяные во всех комнатах, на кухне вообще лёд на стене», – такой пост оставил подписчик и добавил фото.

«Советский 3/1 тоже колотун. Летом сквозь стены дождь проходит, зимой ветер продувает», – написали в комментариях.

«На кухне ленинградкий 10 А тоже самое», – пожаловался еще один подписчик.

«Советский 4/4 тоже промерзла стена на кухне, первый год так», – добавила ещё одна жительница.

«В период новогодних праздников в социальной сети и СМИ опубликованы жалобы жителей нескольких микрорайонов города Новый Уренгой об установлении низких температур в жилых помещениях, в связи с чем в действиях должностных лиц администрации города и управляющих компаний могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в следственном комитете.

Там добавили, что пока проводят проверку.

Чиновники тоже отреагировали на жалобы в соцсетях – они предложили жильцам обращаться УК. «Обратитесь в аварийную службу Вашей ук. Специалисты проведут обследование и примут меры. Если УК не отреагирует на заявку сообщите нам через ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru», – написали с аккаунта Госжилинспекции Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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