Следователи пришли к жителям Нового Уренгоя, которые пожаловались на холод в квартирах

Сотрудники следственного комитета выехали в дома жителей Нового Уренгоя, которые в соцсетях пожаловались на холод в квартирах. Это произошло в рамках доследсвенной проверки, которую ведомство объявило ранее. Следователи обещали изучить работу чиновников и УК.

Вместе с силовиками в дома новоуренгойцев поехали коммунальщики и чиновники.

«Следователями регионального СКР совместно с представителями администрации города, управляющей компании и организации, обеспечивающей теплоэнергией потребителей, осуществлены выезды по адресам домов, имеющих проблемы с отоплением, осмотры коммуникаций, проведены беседы с жильцами», – рассказали в СУ СК Ямала.

Судя по видео из квартир горожан, e одного из жителей на окне образовалась наледь. Он пояснил, что батареи были холодные и ему пришлось спускать воду, чтобы стало теплее. Другая жительница пояснила, что и она, и ребёнок ходят дома одетыми из-за низкой температуры.

Пока что решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения не принято. Но силовики обещают, что ситуация изменится, в домах новоуренгойцев станет теплее – уже намечены меры по рщению проблем.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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