В гостиницу чиновников и гостей правительства ЯНАО покупают морских гадов

Правительственная гостиница ЯНАО заказывает деликатесные морепродукты. Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» закупает гребешки, креветки, балык, угорь, а также рыбу.

Чиновникам необходимы, например, 60 кг тигровых креветок, 60 кг филе гребешков, 20 кг копчёного угря, 40 кг балыка сига, 40 кг филе сёмги, 400 кг тушки сёмги, 140 кг тушки форели и 60 кг щуки.

За поставку госучреждение заплатит 1,374 млн рублей.

Есть морских гадов будут постояльцы «Гостиничного комплекса «Ямальский». Номера в этом элитном отеле не сдаются посторонним – тут отдыхают чиновники и гости правительства ЯНАО.

ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс Ямальский» регулярно закупает деликатесы, в том числе стейки, колбаски, икру, а также щёкура, вылов которого на Ямале запрещён из-за его исчезновения.

Салехард, Наталья Ефремова

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