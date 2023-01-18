В Надыме главврач за взятки выдавала больничные

В Надыме под суд пойдет главный врач некоммерческой больницы, которая за взятки выдавала больничные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствие установило, что в Надыме в 2021 – 2022 годах главный врач автономной некоммерческой организации, руководствуясь корыстными побуждениями, оформляла и выдавала без проведения медицинского осмотра обратившимся к ней гражданам листки временной нетрудоспособности. Больничные были нужны для освобождения от работы. Свои услуги женщина оценивала в сумме от 15 до 20 тысяч рублей. Деньги ей мнимые больные переводили на банковскую карту.

Следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО выявлено 5 эпизодов коммерческого подкупа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой.

В отношении лиц, совершивших коммерческий подкуп, осуществляется уголовное преследование по ч.3 ст.204 УК РФ.

Надым, Елена Васильева

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