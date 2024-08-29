Петербуржец-вахтовик купил в Надыме больничный и теперь пойдёт под суд

В коррупционном расследовании в отношении главврача клиники АНО «Надымпроммед» Татьяны Ердаковой появилось ещё одно дело. Оно возбуждено в отношении человека, который купил фиктивный больничный. Он является жителем Петербурга, в Надыме работал вахтовым методом. Подробности сообщают в Следкоме Ямала.

«По данным следствия, в декабре 2023 года работник коммерческой, желая оправдать перед работодателем отсутствие на работе, обратился к знакомой – главному врачу АНО с предложением оформить ему листок временной нетрудоспособности. Врач без проведения медосмотра незаконно оформила мнимому больному листок временной нетрудоспособности. Обвиняемый передал руководителю медучреждения 20 тыс. рублей», – рассказали следователи.

Петербуржец получил пособие по временной нетрудоспособности. Фонду социального страхования РФ он причинил ущерб – более 67 тыс. рублей и учреждению – работодателю в сумме более 44 тыс. рублей.

Уголовное дело уже ушло в суд.

В отношении главного врача медицинской организации осуществляется уголовное преследование по ч.7 ст.204 УК РФ.

Надымский район, Наталья Ефремова

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