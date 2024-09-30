В Надыме главный врач торговала больничными

В Надыме главный врач местной больницы наладила бизнес по продаже больничных листков.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, незаконной деятельностью главный врач автономной некоммерческой организации занималась в 2022-2023 годах. За денежное вознаграждение без проведения медицинского осмотра она незаконно оформляла листки временной нетрудоспособности обратившимся к ней гражданам, желающим оправдать свое отсутствие на работе и в дальнейшем получить пособие по временной нетрудоспособности. За незаконные услуги мнимые больные передавали главному врачу вознаграждение по 1 тысяче рублей за один день больничного. Изготовленные обвиняемой электронные листки нетрудоспособности, содержащие заведомо ложные сведения, направлялись ею в информационную систему «Соцстрах».

Всего в ходе следствия установлено 23 эпизода преступной деятельности обвиняемой. Граждане, получившие за коммерческий подкуп фальшивые листки нетрудоспособности, привлечены к уголовной ответственности. В ходе предварительного следствия взяткодатели возместили причиненный материальный ущерб Фонду социального страхования РФ и работодателю.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Надымский».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

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