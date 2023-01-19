Суд оштрафовал надымских дорожников за ямы на проезжей части

Госучреждение Ямала наказали за плохое содержание дорог. Речь идёт о структуре ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО», которая прославилась коррупционными скандалами. Прокуратура обнаружила, что учреждение не устраняло выбоины на дороге Новый Уренгой – Салехард в черте посёлка Пангоды. Подробности раскрывают в надзорной инстанции 19 января 2023 года.

«На покрытии проезжей части выявлены дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений. Городской прокурор внёс директору ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» (Денису Коневу – прим.ред.) представление, нарушения устранены. Кроме того, в отношении начальника Надымского филиала дирекции возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог)», – уточнили в ведомстве.

По решению суда начальник филиала должен выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Судя по сайту Дептранса Ямала, и.о. начальника филиала – Карапузов Александр Геннадьевич.

Агентство «Новый День» рассказывало, что экс-начальника надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуарда Носаня осудили за взятки.

Надымский район, Юлия Фролова

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