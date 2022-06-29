За взятки осудили надымского дорожника: он избежит колонии

На Ямале осудили дорожника, экс-начальника Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуарда Носаня за коррупцию. Суд признал его виновным в получении взяток в 1,3 млн рублей. Г-на Носаня оштрафовали на 5 млн рублей. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение ближайших 5 лет. Это значит, что он избежит наказания, связанного с лишением свободы, если приговор не будет оспорен.

Подробности расследования 29 июня 2022 года напоминают в следственном управлении СК Ямала. По версии суда и следствия, Носань брал взятки за заключение контрактов и подписание актов, хотя работы по документам, которые он подписывал, были не выполнены.

«С 2018 по июль 2021 года начальник филиала ГКУ частями получил от двух руководителей подрядной коммерческой организации взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей. Взамен он совершил действия, направленные на заключение госконтрактов, общее покровительство, а также обеспечение оплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приемки являлись не выполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил», – уточняют следователи.

Взяткодателей-подрядчиков от уголовной ответственности освободили: они сотрудничали со следствием и способствовали раскрытию преступления.

Г-н Носань признан виновным в получении должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ).

Ранее прокуратура Ямала потребовала уволить г-на Носаня в связи с утратой доверия. Надзорная инстанция обнаружила, что в 2017 году филиал дирекции, которым он руководил, заключил с одним подрядчиком – конторой ООО «РосТехПром» – 16 госконтрактов на содержание и ремонт дороги Сургут-Салехард. При этом руководитель подрядчика был другом Носаня.

Носань оспаривал решение об увольнении в суде, так как ему хотелось изменить формулировку причины увольнения с «уволен по утрате доверия» на «уволен по собственному желанию». Суд апелляционной инстанции постановил оставить в силе формулировку про утрату доверия.

Это далеко не первое коррупционное дело, связанное с дорожной отраслью на Ямале и ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Ещё одно громкое расследование – в отношении бывшего директора Дептранса Ямала Максима Першикова. В обоих делах проходит один и тот же подрядчик – ООО «РосТехПром» .

Надым, Юлия Фролова

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