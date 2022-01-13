На Ямале будут судить дорожника, который отдавал контракты на ремонт дорог за взятки

Дело экс-начальника Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуарда Носаня передали в суд. Расследование завершено. Г-на Носаня обвиняют в получении взятки. Вознаграждение ему, по версии следствия, передавал подрядчик. За деньги Носань закрывал глаза на недостатки в ремонте и обслуживании дорог, а также помогал получать госконтракты.

Как уточняют в следственном управлении СК Ямала, преступления совершались в течение нескольких лет – с 2018 до лета 2021 года.

«Начальник филиала ГКУ частями получил от двух руководителей подрядной организации взятку – более 1,3 млн рублей. Взамен обвиняемый совершил действия, направленные на заключение госконтрактов, общее покровительство, а также обеспечение оплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приёмки являлись невыполненными, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил», – уточнили в СКР.

Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Ямала. Квалификация преступления – ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере).

Взяткодателей тоже будут судить – расследование дел в отношении них ещё не завершено.

Ранее прокуратура Ямала потребовала уволить г-на Носаня в связи с утратой доверия. Надзорная инстанция обнаружила, что в 2017 году филиал дирекции, которым руководил Носань, заключил с одним подрядчиком 16 госконтрактов на содержание и ремонт дороги Сургут-Салехард. При этом руководитель подрядчика был другом Носаня. Руководитель филиала не сообщил об этом конфликте интересов своему непосредственному руководителю.

Надым, Юлия Фролова

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