Силовики задержали в Тюмени очередного руководителя-дорожника с Ямала за взятки

Очередной ямальский дорожник заключен под сражу из-за подозрений во взяточничестве. Это бывший директор ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 6 октября 2022 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ходатайство следователя рассматривал суд в Тюмени, так как именно там был задержан г-н Боркун, пояснил собеседник агентства «Новый День».

Следствие полагает, что он получал взятки от подрядчиков, которым он помогал получить госконтракты. Сумма взяток очень большая – 26 млн рублей. Деньги г-н Боркун брал, по версии следствия, с июня по ноябрь 2015 года.

Пока подробностей уголовного дела нет – кто был взяткодателем, что это были за контракты – пока неизвестно. В суде лишь раскрыли информацию, что в процессе получения взятки был посредник.

По решению суда Игорь Боркун будет находиться в СИЗО до 30 ноября 2022 года.

На Ямале за последние несколько лет за коррупцию задержано и осуждено множество чиновников и руководителей ГКУ, которые были связаны с дорожными контрактами.

Летом 2022 года осудили начальника Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуарда Носаня. Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максима Першикова пока не осудили, но ему вменяют несколько эпизодов коррупции. Кстати, часть взяток он получил, по версии следствия, когда работал в той же самой дирекции дорожного хозяйства. Осужден ещё один бывший руководитель Дептранса Ямала – Дмитрий Варакин.

Салехард, Юлия Фролова

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