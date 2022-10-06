Подробности дела тюменско-ямальского дорожника Боркуна: взятки достигали четверти от цены контракта (ВИДЕО)

Ямальские следователи официально прокомментировали задержание бывшего руководителя «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Источник агентства «Новый День» рассказал подробности дела – взятки касались ремонта и стройки двух ямальских дорог, они достигали четверти от цен контрактов. Сам г-н Боркун оказался далеко небедным жителем Тюмени.

«По данным следствия, в 2015 году двое представителей коммерческой организации, желая обеспечить покровительство директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» в получении госконтракта на строительство дороги, а также его беспрепятственное исполнение и оплату, передали должностному лицу взятки в сумме более 37 млн рублей», – уточняют в пресс-службе СУ СК ЯНАО.

Там добавляют, что делом занимается отдел особо важных дел.

В отношении тех, кто давал г-ну Боркуну взятку, тоже возбуждены уголовные дела. Квалификация – ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным агентства «Новый День», взяткодатели – представители компании «Диксон». Эта фирма имела 2 контракта Дирекции в 2015-2016 годах. Это строительство участка дороги Сургут-Салехард и ремонт дроги «подъезд к селу Аксарка». Эти договоры и фигурируют в расследовании.

Согласно сайту госзакупок, в 2015 году ремонт дороги до Аксарки был на 120 млн рублей. При этом взятка, так называемый откат, от этого контракта, по материалам дела, составила 26 млн рублей (то есть около четверти от цены контракта). На строительство участка дороги Сургут-Салехард было выделено из бюджета 45 млн рублей. Взятка составила, по предварительным данным, 11 млн рублей (тоже четверть).

Сам г-н Боркун был задержан 4 октября. При этом, по данным собеседника издания, у него уже был куплен билет на Сейшельские острова, он также успел получить справку в военкомате, чтобы туда вылететь (в период частичной мобилизации такие справки в какой-то период требовались в аэропорту Рощино для убытия за границу – прим.ред.).

По словам собеседника, знакомого с ходом дела, по подсчётам правоохранителей взятки могли достигать 300 млн рублей. Поэтому не исключено, что в ходе расследования их сумма в обвинении вырастет.

Самого г-на Боркуна характеризуют как обеспеченного человека, у которого перед трудоустройством в ГКУ был строительный бизнес. Он вместе с бизнесменом Александром Бронских до 2014 года был совладельцем «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской области и на Ямале.

Салехард, Юлия Фролова

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