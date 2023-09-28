К суду сумма взяток в деле тюменско-ямальского дорожника Боркуна выросла на 10 млн рублей

Уголовное дело в отношении тюменско-ямальского дорожника Игоря Боркуна передают в суд, расследование завершили. В основу обвинения легли случаи получения взяток в тот период, когда г-н Боркун работал главой «Дирекции дорожного хозяйства» на Ямале. За время расследования сумма взяток, которую вменяют обвиняемому, значительно выросла. Кроме того, часть взяток, согласно материалам дела, дорожник легализовал. Подробности озвучивают в Следкоме Ямала.

В СУ СК ЯНАО не называют фамилию обвиняемого, однако агентству «Новый День» она известна от собственных источников.

Квалификация дела – ч. 6 ст. 290 УК РФ по трём эпизодам (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Но есть и другие обвинения, следствие считает, что, профинансировав бизнес-центр в Тюмени, Боркун легализовал взятки, так что ещё одна квалификация – п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Согласно материалам расследования, взятки г-н Боркун мог получать в 2014 – 2015 годах. Всего в деле 3 взятки на общую сумму более 47 млн рублей. Изначально следствие полагало, что сумма взяток около 37 млн рублей. Совершенно стандартное обоснование коррупции – подрядчик платил, чтобы получать контракты и чтобы ему быстро и без замечаний оплачивали работы.

«Взяткодатели передавали денежные средства обвиняемому как лично, так и путём перечисления на расчётные счета подконтрольных взяткополучателю юрлиц», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

Позднее, уже с 2015 по 2017 годы, обвиняемый, как считают следователи, направил 8,5 млн рублей застройщику в качестве инвестиций при строительстве бизнес-центра в Тюмени. «Таким образом он скрыл криминальное происхождение денежных средств и легализовав их»,– указано в обвинительном заключении.

В отношении подрядчиков, которые давали взятки, расследуется другое дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что г-н Боркун – достаточно обеспеченный человек. Силовики нашли у него имущество на 178 млн рублей. Во время следствия наложен арест на объекты недвижимости на территории Курганской и Тюменской областей (земельные участки и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры и здание бизнес-центра в Тюмени), автомобили и иные виды техники, иностранную валюту, счета в нескольких банках.

Как рассказывают в СК, фигуранты дела подделывали и уничтожали документы, чтобы следствию было сложнее установить истину.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Игорь Боркун вместе с бизнесменом Александром Бронских до 2014 года был совладельцем «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской области и на Ямале.

Салехард, Юлия Фролова

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