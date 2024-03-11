За взятку от подрядчиков тюменско-ямальского дорожника отправят в колонию на 8 лет

В Салехарде вынесли приговор тюменско-ямальскому дорожнику Игорю Боркуну. Преступления он совершал, когда работал директором ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО». Г-на Боркуна признали виновным в получении взятки. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей, сообщают в следственном управлении СК Ямала.

Взятку глава дирекции получил от подрядчика около 10 лет назад.

«Осужденный в период 2014 – 2015 гг. получил от представителя коммерческой структуры взятку на сумму 10 млн рублей. Взятка передавалась с целью увеличения лимитов финансирования по заключенному контракту на строительство дороги. Взяткодатель передал денежные средства руководителю государственной организации лично в виде 2-х сберегательных сертификатов», – уточнили следователи.



В Следкоме напомнили, что силовики установлено имущество осужденного на общую сумму более 178 млн рублей. Арестованы объекты недвижимости Игоря Боркуна в Курганской и Тюменской областях (земельные участки и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры и нежилое здание в виде бизнес-центра на территории Тюмени), транспортные средства и иные виды техники, иностранную валюту, безналичные денежные средства на расчетных счетах в нескольких банках.

Салехард, Наталья Ефремова

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