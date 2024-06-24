Коррупционное дело тюменско-ямальского дорожника Боркуна пересмотрят

Уголовное дело в отношении тюменско-ямальского дорожника Игоря Боркуна будут рассматривать повторно. Апелляция отменила приговор в отношении него. В марте г-на Боркуна признали виновным в получении 10 млн рублей взяток, его отправили на 8 лет в колонию.

Прокуратура оспаривала этот приговор: дело в том, что суд Салехарда посчитал доказанным только один эпизод. А всего в деле их было три, общая сумма взяток была 47 млн рублей. Также г-ну Боркуну вменяли также легализацию преступного дохода.

Взятки, по версии следствия, Боркун, будучи директором Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, брал от подрядчиков. Часть одной из взяток в 8,5 млн рублей, он по материалам дела, перечислил застройщику для строительства коммерческой недвижимости. Это следствие и прокуратура квалифицировали как легализацию преступных доходов.

«Оправдывая подсудимого, суд сослался на недоказанность получения двух взяток на общую сумму 37 млн рублей и легализации преступного дохода. Сегодня, 24.06.2024, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и отменил решение нижестоящего суда в данной части, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение», – сообщили в прокуратуре Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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