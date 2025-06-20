Ямальский дорожник-коррупционер Боркун должен выплатить штраф в 200 миллионов рублей

Новый приговор вынес суд в отношении бывшего тюменско-ямальского дорожника Игоря Боркуна. В результате пересмотра дела его признали виновным в получении новых взяток на 37 млн рублей. Часть этих денег он, как полагало следствие и согласился суд, направил на строительство бизнес-центра в Тюмени и тем самым легализовал. Теперь срок содержания под стражей него увеличился до 10 лет, сообщают в прокуратуре Ямала. Также ему нужно выплатить огромный штраф – 200 млн рублей. А 37 млн рублей взятки суд также постановил конфисковать.

Игорь Боркун – экс-директор ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа». В прошлом году его уже осудили за одну взятку в 10 млн рублей. Тогда его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. При этом суд счёл недоказанной взятку на 37 млн рублей от другой дорожной компании, которую ему также вменяли. Но прокуратура оспорила приговор в этой части и дело пересматривали.

Дело расследовал отдел по особо важным делам регионального Следкома.

Теперь г-н Боркун признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

«Боркун получил от представителей коммерческих организаций две взятки в особо крупных размерах – 37 млн рублей – за совершение в интересах представляемых взяткодателями организаций, занимающихся строительством и ремонтом автомобильных дорог незаконных действий», – сообщают в прокуратуре.

Из общей суммы взятки 8,5 млн рублей глава госучреждения перечислил застройщику для строительства бизнес-центра.

Бывший управленец по решению суда также теперь лишён права заниматься закупками для государственных и муниципальных нужд на 12 лет.

Напомним, Игорь Боркун вместе с бизнесменом Александром Бронских до 2014 года был совладельцем «Тюменской автодорожной компании», которая получает подряды в Курганской, Тюменской области и на Ямале.

Салехард, Наталья Ефремова

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