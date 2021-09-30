Руководителя дорожной дирекции в Надыме уволили «в связи с утратой доверия»

После антикоррупционной проверки уволен руководитель Надымского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО».

«Установлено, что в течение 2017 года учреждением с одним подрядчиком заключено 16 государственных контрактов на содержание и ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард. Обеспечение приемки выполненных работ возлагалось на начальника Надымского филиала дирекции, состоявшего в близких отношениях с руководством подрядной организации (дружба, длительная работа в одной организации и пр.). " – говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Также в ведомстве сообщили, что о тесных связях и возможном конфликте интересов, уволенный чиновник Эдуард Носань вышестоящему начальству не сообщил.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя учреждения, по результатам его рассмотрения трудовой договор с начальником Надымского филиала расторгнут в связи с утратой доверия.

Кроме того, указанным действиям будут дана уголовно-правовая оценка.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 29.09.21

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