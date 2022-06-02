Судимый за коррупцию надымский дорожник оспаривает приказ об увольнении

Уволенный в связи с утратой доверия надымский дорожник Эдуард Носань, которого судят за коррупцию, пытается оспорить решение об увольнении. Городской суд Надыма в январе вынес решение в его пользу. В мае 2022 года состоялась апелляция. Областной суд не согласился с коллегами из Надыма и решил, что г-на Носаня уволили законно. Агентство «Новый День» знает подробности.

Руководитель надымского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Эдуард Носань был уволен в сентябре прошлого года после проверки. Ревизоры обнаружили, что учреждение в 2017 году под его руководством заключило 16 контрактов на содержание и ремонт автомобильной дороги Сургут-Салехард с компанией ООО «РосТехПром». При этом г-н Носань состоял «в близких отношениях с руководством подрядной организации» (они друзья). Это в прокуратуре посчитали конфликтом интересов.

Параллельно было возбуждено коррупционное уголовное дело – г-на Носаня обвиняют в получении взятки в 1,3 млн рублей от подрядчиков. Расследование уже завершено. Сейчас идёт судебный процесс.

При этом Эдуарад Носань решил оспорить своё увольнение и подал иск в суд на «Дирекцию дорожного хозяйства ЯНАО». Г-ну Носаню хотелось бы, чтобы в документах вместо формулировки «уволен по утрате доверия» стояла формулировка «уволен по собственному желанию».

Эдуард Носань трудоустроился в надымский филиал дорожной дирекции в 2014 году. До этого он работал в коммерческих компаниях. В суде выяснилось, что руководителей ООО «РосТехПром» Музалова и Аведяна с Носанем «связывало длительное нахождение в дружеских отношениях, совместная работа в дорожной отрасли, в том числе в ООО «СК «Севертрансстрой», а также наличие взаимных обязательств». Музалов и Аведян якобы должны были Носаню премию в 5 млн рублей за многолетнюю работу в компании. Об этих отношениях Носань не рассказал работодателю, хотя и «курировал» этого подрядчика на посту руководителя филиала дирекции.

25 августа 2021 года по решению суда Эдуарда Носаня посадили под домашний арест. Соответственно, на работу он не ходил. 9 сентября в отношении него началась служебная проверка. Когда г-н Носань о ней узнал, решил уволиться по собственному желанию. Однако работодатель решил уволить его в связи с утратой доверия.

13 мая 2022 года суд ЯНАО признал это решение законным.

Надым, Юлия Фролова

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