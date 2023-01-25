На Ямале мужчина бросил в мороз своего брата связанным умирать в тундре (ВИДЕО)

В жестоком преступлении обвиняют местного жителя Тазовского района. По версии следствия, он бросил связанного брата на пустыре в январские морозы. Обездвиженного мужчину нашли случайные прохожие. У него обморожение. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала 25 января 2023 года. ЧП случилось два дня назад.

«По данным следствия, 23 января в селе Гыда Тазовского района ранним утром местные жители в безлюдном месте обнаружили мужчину 1989 года рождения со связанными ногами и руками. С отморожением пальцев рук и обеих стоп, а также многочисленными ушибами и ссадинами он доставлен в медицинское учреждение. Следствием установлено, что потерпевшего в тундровой местности в обездвиженном положении в условиях крайне низкой температуры воздуха оставил его родной брат. Действия старшего брата, направленные на убийство родственника, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении следователей.

Обвиняемого задержали, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Тазовский район, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»