Мужчине, которого брат бросил связанного в тундре, ампутировали ноги

Мужчине, которого нашли связанного в снегу, в Гыде, ампутировали ноги. Врачи пытаются спасти ему пальцы рук. Об этом сообщает издание «МК Ямал». Мужчину нашли случайные прохожие на окраине села. У него зафиксировали обморожение. Известно, что связал и бросил его родной брат. ЧП случилось 23 января.



«Сохранить нижние конечности не представилось возможным ввиду тяжести состояния. Сейчас пациент продолжает находиться под наблюдением хирургов с целью сохранения пальцев кистей верхних конечностей. Состояние пациента удовлетворительное, по заболеванию тяжелое», – рассказали изданию в больнице.

В отношении брата потерпевшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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