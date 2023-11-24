Бросившего умирать брата в тундре ямальца будут принудительно лечить

Тазовский суд определил наказание для местного жителя, который связал брата и оставил его умирать на морозе. Мужчина признан психически больным, его будут принудительно лечить в учреждении специализированного типа. Об этом сообщило следственное управление СК Ямала.

Инцидент случился в январские морозы в текущем году: 23 января на окраине села Гыда ранним утром местные жители обнаружили мужчину 1989 года рождения. Он был завёрнут в шкуру и связан верёвками. Двигаться он не мог. Когда его обнаружили, у него уже, к сожалению, были отморожены руки и ноги. Ноги пришлось ампутировать. Врачи пытались спасти пальцы рук, неизвестно, удалось ли им это сделать.

«Следствием установлено, что потерпевшего избил и волоком по снегу оттащил из квартиры на улицу, в открытую и заснеженную тундровую местность, его родной брат. Связав родственнику ноги и руки, он оставил его в обездвиженном положении в условиях крайне низкой температуры воздуха в безлюдном месте», – уточнили следователи.

Мужчине, который так поступил со своим братом, 37 лет. Ранее правоохранители уже говорили, что он психически нездоров.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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