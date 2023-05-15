Ямалец, который связал брата и бросил умирать в тундре, нездоров

Житель Тазовского района Ямала, который оставил родного брата связанным умирать в тундре, психически нездоров. Это выяснили следователи в ходе экспертизы. Его будут лечить.

Полуживого мужчину на окраине села Гыда нашли случайные прохожие 23 января 2023 года ранним утром.

У него были связаны ноги и руки, а сам он был завёрнут в свёрток из шуб или шкур. С отморожением пальцев рук и обеих стоп, а также многочисленными ушибами и ссадинами он доставлен в медицинское учреждение. Известно, что ему ампутировали ноги. По последней информации, которая была ещё в феврале, стоял вопрос о сохранении кистей рук. Пострадавшему 33 года.

На морозе в таком состоянии мужчину оставил его родной брат 37 лет.

«Проведённая в ходе предварительного следствия в отношении мужчины психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдает хроническим психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Уголовное дело с утверждённым постановлением для применения принудительной меры медицинского характера направлено в Тазовский районный суд.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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