Бурков предложил Артюхову летать транзитом через Омск

Губернатор Александр Бурков предложил авиакомпании «Ямал» сделать Омск транзитной точкой для авиарейсов из Салехарда и Нового Уренгоя. Как сообщают омские СМИ, местный аэропорт по задумке Буркова может стать транзитной точкой для авиарейсов из Салехарда и Нового Уренгоя, которые отправляются в Краснодарский край, в Казахстан, Таджикистан и Киргизию. «Предлагаем авиакомпании «Ямал» рассматривать Омск как площадку для дальнейшего транзита в страны Центрально-Азиатского региона, потому что по факту являемся окном в Азию и можем рассмотреть льготные условия для обслуживания и базирования самолетов авиакомпании в нашем аэропорту», – цитирует Буркова со встречи с Дмитрием Артюховым omskportal.ru.

Кроме того, правительство Омской области намерено рассмотреть возможность субсидирования рейса Омск – Салехард. Подобная инициатива увеличит частоту полетов через Омский аэропорт и приведет к увеличению пассажиропотока авиаперевозчика «Ямал».

Омск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»