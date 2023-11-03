Власти Ямала запускают льготные рейсы в Омск из Надыма и Ноябрьска

Авиакомпания «Ямал» с 2024 года запустит два новых льготных рейса – самолёты будут летать из Ноябрьска и Надыма в Омск. Власти округа будут субсидировать авиабилеты, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Перелёты будут круглогодичными.

«Решение принято в рамках соглашения между правительствами ЯНАО и Омской области, которое главы регионов подписали в январе этого года»,– уточнили власти региона.

Первые рейсы по маршрутам запланированы на 7 и 8 января 2024 года.

«Рейс из Ноябрьска в Омск и обратно будет выполняться по воскресеньям. Из Надыма и обратно – по понедельникам. На маршрутах будет действовать льгота для детей из многодетных семей.

Кроме того, с 2024 года авиакомпания увеличит количество рейсов по действующим маршрутам между Омском и городами Ямала»,– говорится в сообщении правительства автономии.

В Омск уже летают суда из Салехарда и Нового Уренгоя.

По словам гендиректора АТК «Ямал» Артёма Лобачёва, за пять лет пассажиропоток значительно вырос.

В следующем году запланировано выполнять по три рейса в неделю на каждом маршруте.

На всех четырёх маршрутах будут задействованы Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места.

Ноябрьск, Надым, Наталья Ефремова

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