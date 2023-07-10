Ямал передаст регулярно горящей Омской области технику против пожаров и увеличит к ним рейсы

Губернаторы Ямала Дмитрий Артюхов и Омской области Виталий Хоценко поговорили о сотрудничестве. Как указал г-н Хоценко, Ямал передаст его региону противопожарную технику.

«Ямал предоставит нам пять единиц специализированной пожарной техники. Это реальная помощь, учитывая ежегодную ситуацию с пожарами в регионе», – написал г-н Хоценко.

Условия передачи техники пока не утверждены: в ямальском правительстве пока не говорят, будет ли это возмездная или безвозмездная помощь.

Также губернаторы в очередной раз обсудили полёты в Омск. По версии г-на Хоценко, «рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно». Он добавил, что число рейсов будут увеличивать, возможно, авиакомпании начнут перевозить пассажиров в Омск и из других городов автономного округа. «Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым», – написал Виталий Хоценко.

Тут также нет подробностей: если речь идёт о полётах АТК «Ямал», то выглядит нелогичным поручение омского губернатора своим подчинённым, а не ямальского губернатора, ведь АТК «Ямал» – государственная региональная авиакомпания. Возможно, г-н Хоценко хочет привлечь к маршрутам других перевозчиков.

Дмитрий Артюхов о встрече пока не высказался.

Полгода назад полёты авиакомпани «Ямал» в Омск обсуждали Дмитрий Артюхов и уже бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Тогда г-н Бурков предлагал сделать Омск транзитной точкой для авиарейсов из Салехарда и Нового Уренгоя в Краснодарский край, в Казахстан, Таджикистан и Киргизию

Салехард, Омск, Юлия Фролова

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