Дочку «Роснефти» на Ямале заставили заплатить за разлив

Дочернее предприятие «Роснефти» – «Харампурнефтегаз» после разбирательств в суде должно рекультивировать место разлива углеводородов. В суд подавала ямальская природоохранная прокуратура, которая и обнаружила нарушения.

«В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязнённые нефтесодержащей жидкостью лесные участки. Размер причинённого в результате порчи почвы ущерба составил более 3,4 млн рублей», – уточнили 1 февраля в прокуратуре ЯНАО. Там добавили, что ведомство потребовало не только компенсацию, но и рекультивацию земель.

Суд согласился с надзорной инстанцией.

Компания уже возместила ущерб. Осталось рекультивировать загрязнённые участки.

Губкинский, Наталья Ефремова

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