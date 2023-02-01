Пьяная ямальчанка зарезала своего гостя

Суд приговорил к лишению свободы жительницу Ямала за убийство.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда, 12 августа 2022 года в городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом в область грудной клетки своему 60-летнему гостю. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

Салехард, Елена Васильева

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