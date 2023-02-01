В Надыме прокуратура наказала коммунальщиков за изношенную дорожную разметку и гололед

В Надыме прокуратура пришла к коммунальщикам с проверкой по поводу плохого состояния некоторых участков дорог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий выявлены факты бездействия должностных лиц МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» при организации работы по зимнему содержанию дорожной сети и улиц Надыма. В частности: износ дорожной разметки и несвоевременное устранение зимней скользкости, которые в ряде случаев привели к дорожно-транспортным происшествиям.

Городская прокуратура в адрес руководителя учреждения внесла представление, а также возбудила административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, виновному должностному лицу вынесен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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