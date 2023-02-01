Следователи Ямала изучают ЧП: полицейский упал с высоты в пожарной части

Следователи Ямала занялись изучением обстоятельств ЧП – в пожарной части Тазовского района полицейский упал с высоты и получил тяжёлые травмы. Как ранее сообщил телеграм-канал BAZA, участковый перепутал дверь и вместо туалета шагнул в отверстие для скоростного спуска пожарных. ЧП случилось 30 января 2023 года.

Как уточнили в следственном управлении СК Ямала, проверку проводит отдел в Тазовском районе.

«В селе Гыда Тазовского района участковый уполномоченный полиции, находясь в помещении местной пожарной части, упал в скоростной проём, который пожарные используют во время срочного вызова. В настоящее время травмированному мужчине оказывается медицинская помощь», – говорится в материалах ведомства.



Ранее телеграм-канал BAZA уточнял, что в пожарной части участковый участвовал в межведомственном совещании. Тема – рейды по проверке пожарной безопасности. У мужчины после падения отрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Канал сообщал о том, что состояние правоохранителя крайне тяжёлое. Его должны были госпитализировать в нейрохирургию Нового Уренгоя.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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