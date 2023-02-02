Пьяный внук забил насмерть бабушку деревянным бруском и лег спать

На Ямале пьяный внук забил до смерти бабушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 30 января 2023 года в селе Халясавэй Пуровского района. Родня в доме по улице Центральная нашла тело пожилой женщины 1939 года рождения. На трупе были множественные ушибленные раны, в том числе в области головы. Следствием установлено, что накануне происшествия 19-летний внук женщины, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, проявил агрессию в отношении членов семьи, из-за чего его мать ушла из дома, оставив юношу наедине с бабушкой. Немного погодя в ходе возникшей ссоры, внук избил пожилую женщину деревянным бруском и лег спать. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведется по статье 105 УК РФ «Убийство».

Салехард, Елена Васильева

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