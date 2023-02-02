Ямал стал лидером УрФО по рождаемости

Ямал оказался на первом месте по рождаемости в Уральском федеральном округе и на шестом – среди субъектов России в 2022 году. За прошедшие 12 месяцев в регионе появились на свет 6 683 малыша, большинство из которых – третьи и последующие дети в семье.

На 8,4% выросло число многодетных ямальцев. На конец 2022 года их число составило 15 815 семей.

В пресс-службе администрации округа объясняют хорошую статистику рождаемости тем, что здесь реализуется ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Семьи могут рассчитывать на региональный материнский капитал при рождении второго малыша в размере 150 тысяч рублей, третьего и последующих – 500 тысяч рублей, единовременные выплаты до 17 835 рублей, подарочный комплект с детскими принадлежностями и другие.

Многодетные семьи могут бесплатно оздоравливаться в реабилитационном центре «Большой Тараскуль» в Тюмени, пользоваться компенсацией за отдых, получать выплату ко Дню знаний на школьников.

Салехард, Елена Васильева

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