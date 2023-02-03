Ямальчанка оформила займ на свою знакомую, которая жила в тундре без Интернета

Полиция по Пуровскому району ЯНАО расследуюет факт мошенничества. К правоохранителям с заявлением обратилась 46-летняя жительница села Самбург. Полицейские выяснили, что неустановленное лицо, используя данные заявительницы, от ее имени оформило микрозайм на сумму 20 тысяч рублей. По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Пуровскому району установили личность подозреваемой в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. Ею оказалась 33-летняя жительница города Тарко-Сале, знакомая заявительницы. Установлено, что ранее заявительница обращалась к злоумышленнице с просьбой помочь оформить в райцентре социальные выплаты на детей, так как сама находилась в тундровой местности, где нет постоянного доступа к Интернету, для этого отправила ей фотографию своего паспорта. Воспользовавшись случаем, злоумышленница без согласия 46-летней женщины оформила на ее имя микрозайм. Полученные незаконным путем денежные средства она потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой, ранее не судимой жительницы Тарко-Сале 1990 года рождения избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Салехард, Елена Васильева

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