На Ямале новорожденную назвали Россией

На Ямале новорожденную девочку назвали Россией. Ребенок появился на свет 31 января, сообщает служба ЗАГС ЯНАО, которую цитирует «Ямал-Медиа».

Назвать дочь в честь страны супруги Александр и Людмила решили задолго до рождения ребенка. По информации сотрудников службы, имя Россия родители выбрали, потому что гордятся родиной и надеются, что девочка вырастет патриоткой и будет бережно сохранять традиции своего народа.

Россия – второй ребенок в семье, у нее есть старший брат.

Новорожденную зарегистрировали с помощью современного цифрового сервиса. Электронный ресурс «Рождение ребенка» позволяет родителям не посещать органы ЗАГС и не предъявлять бумажных документов, уточняет «Ямал-Медиа».

Ноябрьск, Елена Васильева

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