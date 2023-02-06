После терактов на Ямале прошли проверки: социальные объекты оказались небезопасны

В культурных, спортивных заведениях и в учреждениях образования на Ямале нашли серьёзные нарушения в сфере безопасности. Прокуратура пояснила, что проверки проходили после трагических случаев стрельбы в учебных заведениях в 2021-2022 годах.

«Проведённые в октябре 2022 года проверки вскрыли грубые нарушения при организации пропускного режима в учреждениях образования, культуры, спорта в автономном округе, в связи с чем внесено более 50 актов прокурорского реагирования и проконтролировано фактическое устранение нарушений», – рассказали в надзорной инстанции.

Там добавили, что всего в 2022 году в сфере обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий) на основании внесённых прокурорами 370 актов прокурорского реагирования обеспечено устранение свыше 700 нарушений.

В суд направлено 37 исковых заявлений с требованиями, чтобы обязать образовательные и иные организации устранить нарушения антитеррористического законодательства.

В прокуратуре приводят пример: в Лабытнанги в мае 2022 г. направлены в суд 5 исковых заявлений о возложении на образовательные учреждения обязанности устранить в срок до 1 сентября ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности и законодательства об антитеррористической защищённости объектов. Требования прокурора судом удовлетворены, решения суда исполнены.

Салехард, Наталья Ефремова

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