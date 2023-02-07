В Надыме полиция отпустила задержанного и он тут же убил человека

В Надыме осудили мужчину, который убил своего знакомого. В трагедии примечательны обстоятельства. Жена убитого вызывала полицию, когда осужденный в первый раз напал на её мужа. Полиция приехала, забрала злоумышленника, но почти сразу отпустила. Он вернулся, вновь набросился на своего оппонента и убил его.

ЧП случилось 12 декабря 2021 года в Надыме.

«37-летний ранее судимый мужчина, находясь в гостях у соседей, в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с хозяином квартиры. Сотрудники полиции, вызванные на происшествие женой соседа, выдворили нетрезвого мужчину из квартиры и доставили в отделение полиции, где провели с ним профилактическую беседу. Однако мужчина из отделения полиции вновь отправился к соседям. Преодолев сопротивление женщины, которая пыталась удержать его на пороге, он незаконно вторгся в квартиру и жестоко избил соседа», – говорится в материалах следственного управления СК Ямала.

Избитый мужчина умер в больнице.

Злоумышленника осудили на 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Надым, Наталья Ефремова

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