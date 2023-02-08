Прокуратура Лабытнанги заблокировала сайты, рассказывающие о способах хищения электроэнергии

Прокуратура Лабытнанги в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружила открытые страницы, содержащие сведения о способах хищения энергетических ресурсов путем остановки, торможения или иным способом искажения данных счетчиков расхода коммунальных ресурсов.

Информация, находящаяся в свободном доступе, пропагандировала способы самовольного использования коммунальных ресурсов, причиняющего имущественный ущерб ресурсоснабжающим организациям, отметили в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО.

При этом установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб с приборов учета и последующая неоплата использованных коммунальных ресурсов (вода, тепловая энергия, электрическая энергия, газ) является противоправным деянием, запрещенным ст. 165 УК РФ.

Прокуратура города направила иски в суд о признании информации запрещенной.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, после чего доступ к сайтам был заблокирован.

Лабытнанги, Елена Васильева

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