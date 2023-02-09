В ямальской школе-интернате учитель ударил ученика

В Панаевской школе-интернате педагог ударил 14-летнего воспитанника. Преподаватель уволился. Сейчас ему грозит административное наказание. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.



«В сентябре 2022 г. в спальном корпусе образовательного учреждения произошёл конфликт между 14-летним учащимся и воспитателем, в ходе которого педагог нанес один удар ногой по ноге несовершеннолетнего. Также выявлены факты досмотров педагогами портфелей и одежды учащихся на предмет наличия запрещенных предметов»,– рассказали в надзорном ведомстве.



Прокурор района внёс представление начальнику департамента образования администрации Ямальского района.



Виновное должностное лицо школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

«Кроме того, в суд направлен административный материал в отношении бывшего воспитателя школы-интерната о привлечении его к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)», – говорится в материалах прокуратуры Ямала 9 февраля 2023 года.

Ямальский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»