На Ямал на 3 дня приехал заместитель генпрокурора Зайцев

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым во время визита в Салехард. Одной из тем стала «мусорная реформа» и соответствие мусорных полигонов нормативным требованиям.

«Не обошли стороной и проблему лесных пожаров. Сергей Зайцев отметил рост площади лесов, охваченных огнём, в прошлом году и необходимость обеспечения их тушения в первый день. При обсуждении положения дел в жилищно-коммунальном комплексе обращено внимание на высокий износ сетей водо-, тепло- и энергоснабжения, а также водоотведения в различных муниципалитетах, применение механизмов концессии»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

В ведомстве уточняют, что прокурор заявил о необходимости расселения людей из ветхого жиля разумные сроки и о недопустимости взимания с них необоснованных доплат.

Как сообщают в прокуратуре Ямала, г-н Зайцев пробудет на Ямале три дня. Он примет участие в коллегии прокуратуры автономного округа, проведёт круглый стол по вопросам защиты малого и среднего предпринимательства и личный приём граждан.

Салехард, Наталя Ефремова

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