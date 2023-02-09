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Четверг, 9 февраля 2023, 08:40 мск

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Ямалец получил 12 лет колонии за то, что зарезал собутыльника

Ямалец получил 12 лет колонии общего режима за убийство событльника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, по данным следствия и суда, 15 октября 2022 года в городе Новый Уренгой 64-летний мужчина в ходе распития алкогольных напитков нанес удар ножом в область груди своему гостю. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте происшествия.

Установлено, что ранее осужденный привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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