Пьяный надымчанин сначала побил полицейского, а потом потратил деньги с чужой банковской карты

Надымчанин пойдет под суд за то, что сначала поил полицейского, а потом потратил деньги с чужой карты.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в городе Надыме 4 октября 2022 года сотрудниками полиции во время осмотра подъездов жилых домов, с целью пресечения совершаемых административных правонарушений и преступлений в общественных местах, был выявлен 34-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. При доставлении в отделении полиции мужчина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, нанес одному из них удар кулаком в область лица.

Спустя месяц, в ноябре 2022 года, обвиняемый, найдя на улице банковскую карту и осознавая, что у карты имеется возможность оплаты с помощью функции бесконтактных платежей, совершил покупки в магазинах. Своими умышленными действиями обвиняемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму около 3 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Надым, Елена Васильева

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