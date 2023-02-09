Артюхов поздравил 5,5 тысяч сотрудников авиаотрасли Ямала с профессиональным праздником

Сегодня гражданская авиация России отмечает столетний юбилей. Сотрудников и ветеранов авиаотрасли поздравил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

«За прошедшие годы авиационная отрасль прошла серьезный путь развития. Благодаря авиасообщению осваивался и развивался Ямал, укреплялся его экономический потенциал. Авиасообщение круглогодично обеспечивает транспортную доступность отдаленных населенных пунктов Ямала и связывает его с другими регионами России.

Ежедневно в суровых климатических условиях вы перевозите пассажиров, доставляете важные грузы, вместе с медицинскими работниками спасаете жизни северян, отправляясь в самые отдаленные районы региона. За каждым полетом стоит труд большого количества специалистов на земле и в воздухе. Начиная с зарождения авиации на Ямале и по сегодняшний день главным достоянием отрасли остаются люди. Сегодня мы стоим на пороге новой эпохи в истории ямальской авиации. Перед арктическим регионом открыты разнообразные маршруты. Мы строим новые аэровокзалы и вертолетные площадки в самых отдаленных уголках округа, ежегодно расширяем географию воздушных связей. Одним из ключевых событий стало открытие самого оригинального в России и самого большого на Ямале терминала аэропорта в Новом Уренгое. Этот и другие наши проекты – основа для дальнейшего социально-экономического развития округа», – отметил в своем поздравлении Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов также пожелал всем поколениям работников гражданской авиации крепкого здоровья, жизненной энергии, покорения новых высот, отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что сегодня в авиации Ямала трудятся больше 5,5 тысячи человек. Это пилоты, инженеры, бортпроводники, специалисты наземных служб. В округе работают семь аэропортов, осуществляющих прием и отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и межрегиональным направлениям. Важными элементами транспортной инфраструктуры являются стратегические ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково, Сабетта и Утренний, они обеспечивают вахтовые и грузовые перевозки. Для организации межмуниципальных пассажирских перевозок на Ямале используются 24 вертолетные площадки.

В 2022 году 15 авиакомпаний осуществили 44 906 рейсов по 50 направлениям. По итогам года пассажиропоток составил 1 915 360 человек.

Для повышения мобильности ямальцев округом субсидируются межмуниципальные и межрегиональные направления. В этом году сеть межрегиональных субсидируемых перевозок состоит из 42 направлений. С января добавили долгожданный для ямальцев маршрут из Салехарда в Казань.

На межмуниципальной авиасети субсидируется 30 направлений, из них 28 на вертолетах. С прошлого года организованы прямые авиарейсы без выполнения промежуточных посадок из Салехарда в Сеяху, Новый Порт, Мыс Каменный и Яр-Сале. Это позволило жителям Ямальского района совершать прямые перелеты, сократилось время в пути и увеличилось количество провозимого багажа.

Продолжает действие программа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей. В прошлом году был поставлен рекорд по использованию программы, было приобретено 21 455 льготный авиабилет. Всего за период действия программы ей воспользовались 59 697 человек.

Для повышения качества обслуживания и комфорта ямальцев модернизируется аэропортовая инфраструктура. В отдаленных поселках Ямала в Новом Порту, Антипаюте, Гыде, Овгорте, Горках и Питляре работают шесть новых модульно-пассажирских павильонов. Заканчивается строительство аналогичного здания в Кутопьюгане, на очереди Шурышкары.

В селе Питляр Ямальского района функционирует новая вертолетная площадка. В Красноселькупе реконструировали аэродром.

Главным событием в авиационной отрасли Ямала стало открытие крупнейшего в Арктическом регионе аэропорта в Новом Уренгое. Там же прошла и реконструкция взлетно-посадочной полосы.

В этом году начнется строительство привокзальной площади в Надыме.

Салехард, Елена Васильева

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