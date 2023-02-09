В Салехарде жители жалуются, что их дом уходит под землю

В Салехарде жители одного из деревянных домов пожаловались на аварийное состояние строения по адресу Геологов, 22. Как сообщает паблик «ВСалехарде», возникает ощущение, что здание может сложиться в любой момент.

Анонимный автор утверждал, что ситуация катастрофически опасная для жителей. Весной они либо потонут, сидя прямо на диване, либо будут экстренно эвакуироваться, так как все трещит уже не на шутку. Два года назад в здании наклеили маячки, но с того времени никто так и не проверил их состояние.

Как отметили в пресс-службе администрации Салехарда, дом №22 по улице Геологов признан аварийным и включен в программу расселения. Срок – 1 июля 2025 года. В прошлом году в здании провели поддерживающие мероприятия, мониторинг состояния двухэтажки находится в ведении управляющей компании «Доверие», которая обслуживает дом.

«Учитывая, что из 8 квартир в 6 проживают собственники жилья, для решения жилищного вопроса они могут воспользоваться пилотным проектом переселения граждан из аварийного жилья. Он позволяет к рыночной стоимости аварийного жилья «добавить» еще 25% бюджетных средств. Полученные деньги можно вложить в приобретение жилья на первичном рынке», – отметили в мэрии.

Стоит отметить, что салехардцы подтверждают аварийный вид дома и указывают, что таких строений в городе довольно много. «Да жесть. Хожу с собакой мимо этого дома и поражаюсь. Как до сих пор этот дом ещё стоит. Дороги сделали на районе. А за людей даже и не переживают. Зато город весь сияет от гирлянд . Да как бы этот дом не один. За спорт площадкой на чкалова ещё один стоит дом типа такого же. И я непонимаю в них ещё живут как-то. Весело короче. А за спорт площадкой тоже весёлая история. Балки выселили в доль забора. А помои и мусор за забором не убрали. Там мусор такой матрасы, котрюли и всякий хлам валяется. А там дети играют. Ну типа как бы прикрукрасили спорт площадку для красоты с виду и норм. Пройдитесь вокруг забора весной и там трущёбы», – пишет пользователь Вконтакта Мария Колясникова (орфография и пунктуация – авторские – прим НД).

Салехард, Елена Васильева

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