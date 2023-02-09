На Ямале объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре и метели

На Ямале объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре и метели.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» 9 февраля 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в Надымском, Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы могут достигать 18-23 м/с.

Температура ночью в округе составит минус 15-20 градусов по Цельсию, при прояснении до -26 градусов по Цельсию, на западе округа ожидается 7-12 градусов ниже ноля, днем -10-15 градусов ниже ноля, местами до -22. Прогнозируется, что будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем – преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается метель.

Необходимо помнить, что при сильном ветре надо держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций, в случае возникновения ЧС необходимо звонить в МЧС по телефону 112.

Салехард, Елена Васильева

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