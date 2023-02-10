В Тарко-Сале расследуют дело о наезде коммунальной машины на ребёнка

В Тарко-Сале расследуется дело о наезде коммунальной машины на ребёнка. В результате инцидента мальчик получил травмы. В качестве обвиняемого выступает водитель спецтехники. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

ЧП случилось в мае прошлого года.

«22.05.2022 в Тарко-Сале работник МУП «ДРСУ», управляя транспортным средством «машина вакуумная», совершил наезд на малолетнего 2014 г.р. В результате ребёнку причинен тяжкий вред здоровью»,– уточнили в надзорной инстанции.

Заместитель прокурора округа обратился с иском в суд о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. В прокуратуре объясняют: законодательством установлена ответственность работодателя за причинение вреда действиями работника. В суде по взысканию вреда мать мальчика и представитель компании заключили мировое соглашение. Пострадавшему выплатят 1 млн рублей.

А вот уголовное дело ещё расследуется. Квалификация – ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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