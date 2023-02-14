Во время ремонта деревянных тротуаров на Ямале похитили 600 тыс. рублей

Силовики предают в суд уголовное дело о мошенничестве на 600 тыс. рублей при ремонте тротуара в Тазовском районе. По версии следствия, предприниматель предоставил местным чиновникам акты выполненных работ, хотя сам ничего не сделал. Чиновники подписали бумаги и выдали ему деньги. Подробности раскрывают 14 февраля в следственном управлении СК Ямала.

Контракт между ИП и администрацией района заключен в декабре 2021 года. Он предполагал, что бизнесмен отремонтирует деревянный тротуар в посёлке Тазовский.

«Обвиняемый в течение месяца во время встреч с представителем заказчика неоднократно заверял его в выполнении работ по контракту и их завершении в установленные сроки. Однако фактически работы им не выполнялись. Представив заказчику акт приёма выполненных работ, содержащий ложные сведения, обвиняемый получил в качестве оплаты 600 тыс. рублей», – говорится в материалах следователей.

В ведомстве подчёркивают: сейчас проводится проверка в отношении специалиста администрации района, который не проверил ремонт тротуара и подписал бумаги.

В декабре 2021 года у властей было несколько контрактов на ремонт тротуаров в посёлке. Их исполняли ИП Башкирцев и ИП Янкивский.

Тогда муницпальный служащий Явлы Яндо рассказывал изданию «Советское Заполярье», почему так дорого ремонтировать деревянные тротуары.

«На сегодняшний день произведён демонтаж тротуаров. Сейчас идёт покраска элементов, этим рабочие занимаются в тёплых помещениях, затем доставляют их на место и монтируют. На следующий год мы уже включили в муниципальный контракт ремонт тротуаров – планируем обновить порядка 500 квадратных метров. Вообще, из-за ручной очистки от снега и подметания обслуживание деревянных тротуаров – дело дорогое, – говорил специалист отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспечения управления по обеспечению жизнедеятельности посёлка Тазовского администрации района г-н Яндо.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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