Пьяный ямальчанин побил участкового

Ямальчанин пойдет под суд за агрессию, проявленную в отношении полицейского.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, 16 января 2023 года ночью в селе Гыда Тазовского района 20-летний пьяный мужчина повредил дверь в жилище односельчан.

По вызову проживающих в квартире граждан на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ответ на законные требования сотрудника полиции, пресекавшего правонарушение, обвиняемый применил

к нему насилие.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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