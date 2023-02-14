На белых медведей, живущих на Ямале, наденут ошейники и возьмут кровь на анализы

На Ямале этим летом продолжится большая кампания по изучению белого медведя. Как сообщает «Ямал-Медиа», на животных наденут ошейники с датчиками и возьмут кровь для анализа на гормоны, а также на генетические и инфекционные заболевания.

Исследование будет комплексным и позволит понять, как живется хищникам на таящих льдах. Кроме того, за животными периодически наблюдают из космоса. Снимки со спутника высокого разрешения позволяют это сделать. Стоимость кадров зависит от площади и оценивается в миллионы рублей. Приобретать их ученым помогают нефтегазодобывающие компании. Это позволяет получить более полную картину жизни хозяина Арктики.

«Регион для нас интересный, мы планируем продолжать эту работу. Мы должны отслеживать в том числе и перемещение животных, состояние группировки, которая живет на Ямале. С тем, чтобы видеть какие-то изменения или отсутствие изменений», – отметил заведующий лабораторией Института проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцова Вячеслав Рожнов.

Салехард, Елена Васильева

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