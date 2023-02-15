На Ямале пьяный мужчина убил младенца, уснув на нём

В Пуровском районе Ямала осудили мужчину, который, будучи пьяным, лёг на младенца и задавил его. Девочке было всего 2 месяца. Осуждённого направили исправительные работы на 1 год с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Трагедия произошла 17 августа 2022 года в селе Самбург.

«Мужчина, находясь в гостях у родственницы, распивал вместе с ней спиртные напитки. В квартире находилась 2-х месячная девочка, которую мать уложила на диван в этой же комнате. Гость, употребивший большое количество алкоголя, прилёг отдохнуть, не заметив, что при этом он повалился на ребёнка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии», – раскрыли обстоятельства ЧП в следственном управлении СК Ямала.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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